Akıncı Berlin'de..."Arzumuz buradan Kıbrıs’a iyi haberler iletmektir"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’e Kıbrıs sorunun çözümü doğrultusunda olumlu bir adım arzu ve niyetiyle gittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin’e gidişinde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öncelikle üçlü bir görüşme arzu ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres’in beşli toplantı için iyi bir hazırlıktan sonra çağrı yapma ve beşli toplantıyı daha sonra daha uygun bir zamana bırakmayı uygun gördüğünü belirtti.

Akıncı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Burada bir yol haritası üzerinde konuşacağız. Arzumuz buradan Kıbrıs’a iyi haberler iletmektir. Berlin’e geldiğim 1985 yılında Berlin Duvarı vardı. 1989’da Berlin duvarı yıkıldı. O zaman şunu söylemiştim: Berlin Duvarı’nın fiziki olarak yıkılmasından önce duvarın her iki tarafındaki insanların beynindeki duvarlar yıkıldı. Biz 30 yıldır Kıbrıs’ta beyindeki duvarları yıkmaya çalışıyoruz. Bunu başarabiliriz. Artık dünya çok değişti, Soğuk Savaş dönemi bitti. İnsanlar, toplumlar ve ülkeler artık bir araya gelip işbirliği yaparak barış içinde gelişiyor. Kıbrıs’taki toplumlar da bunu başarabilir. Biz bunu başarabilirsek bölgedeki ilişkiler ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler de düzelir, bugün kriz nedeni olan doğal gaz konusu da işbirliği alanı haline dönüşebilir, ortak zenginliğin bir alanı haline dönüşebilir ve Kıbrıs’ta genç kuşaklar da geleceğe daha umurla bakabilir. Tamamen bu düşüncelerle buraya geldik. Umarım aynı karşılığı görebiliriz.”

Akıncı'ya, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Berlin’de yaptığı “Akıncı ile baş başa kalsak Kıbrıs sorununu çözebiliriz” şeklindeki sözleri de soruldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Baş başa da görüşebiliriz eğer kasıt baş başa görüşmeyse sayın Anastasiadis ile de bir araya gelebiliriz. Sayın Guterres ile de bir araya geleceğiz. Aynı otelde kalıyoruz, bir araya da gelebiliriz. Biz baş başa kalırsak çözeriz meselesi niyetlere ve tutumlara bağlıdır. Benim bu kadar yıldır belediye başkanlığım dönemimden beri çözüm konusunda hangi niyette olduğumu sanıyorum bilmeyen kalmadı. Dolayısıyla benim açımdan o anlamda bir sorun yok.” değerlendirmesinde bulundu.