Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Guterres'in daveti üzerine gerçekleşen görüşme Kıbrıs saatiyle 19.20'de başladı.

BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya özel temsilcisi Erhan Erçin, KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Sözcüsü Barış Burcu ve ikinci sekreterler Sertaç Güven ile Hasan Vatoğlu eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme sonrasında KKTC New York Temsilciliği'nde açıklama yapıp değerlendirmelerde bulunacak.