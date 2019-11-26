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Akıncı, bu akşam dönüyor

Akıncı, bu akşam dönüyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş (BM) Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’nin davetlisi olarak gittiği Berlin’den bu akşam KKTC’ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeye dönüşünde bu akşam Ercan Havaalanında saat 20.30’da basın açıklaması yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün akşam Berlin’de, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.

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