Akıncı: "Bu anlayış batağa saplanmaya mahkumdur"

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Maraş ile ilgili yapılan açılım ve sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlk Konseyi kararını değerlendirdi.

Akıncı, şunları yazdı:

"1974 Temmuz’unda faşist Yunan cuntasının Kıbrıs’ta yaptığı enosis amaçlı darbeye karşı Türkiye’nin askersel müdahalesinin başarıya ulaşmasında önemli etkenlerden biri de, o dönem yürütülen diplomasi ile uluslararası örgütlerin ve neredeyse tüm dünya devletlerinin desteğinin sağlanmış olmasıydı. 47 yıl sonra bugün, bu açıdan değerlendirme yapıldığında, gelinen nokta hazindir. Tüm uluslararası örgütlerin ve ülkelerin desteğini alamayan ve aksine kınanan politikalarla tam bir yalnızlaşma süreci içine girilmiştir. Destek bulmayacağı başından belli bir anlayışla zamana oynayıp, gerçekte vilayetleştirme amacını ileriye taşırken; Maraş açılımı diyerek Kıbrıs’ı tam bir çıkmaza sürüklemek her türlü rasyonellikten uzak bir politikadır. Kıbrıslı Rum lidere uluslararası alanda hak etmediği bir siyasi rahatlık sağlayan ve ranttan başka gailesi olmayanları sevindirmekten öte işlevi olmayan bu anlayış batağa saplanmaya mahkumdur."