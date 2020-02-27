Akıncı, bugün Uluçay, Tatar ve Şefik’le bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’le bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda bu saatlerde başlayacak görüşmede, gündemdeki Anayasa değişikliği konusu ele alınacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TAK Ajansı’na yaptığı açıklamada, geçen hafta siyasi parti başkanlarıyla Anayasa değişikliği konusunda yaptığı toplantıyı hatırlatarak bu toplantıda Cumhurbaşkanı’yla da istişare etme düşüncesinin gündeme geldiğini ve görüşmeyi bu amaçla istediklerini söyledi.

Uluçay, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi’yle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 14:04