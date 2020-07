Akıncı: "Çıkış yolu diyalog"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Gerginliklerden, zıtlaşmalardan ve herkesin zararına olacak çatışmalardan uzak durmanın yolu diyalog ve sorunları çözme iradesinin ortaya konmasıdır” dedi.

Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönündeki konuşmasının yerinde ve zamanlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı konuyla ilgili değerlendirmesinde “Gerek Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve gerekse Kıbrıs sorunu bağlamında Sayın Borrell ile BM zemininde ve AB gözetiminde her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” ifadelerine de yerdi.

“BORELL’İN KONUŞMASI YERİNDE VE ZEMANLI”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Avrupa Parlamentosu’nda Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönünde yaptığı konuşmayı çok yerinde ve zamanlı olarak değerlendiriyorum. Kıbrıs ziyaretinde görüşme olanağı bulamadığımız Sayın Borrell’in talebi ile bilahare yaptığımız telefon görüşmesinde sorunların çözümüne ilişkin yöntemlerde benzer düşüncelerde olduğumuzu memnuniyetle gözlemlemiştim.

Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden Türkiye ve KKTC’yi dışlayarak bir yere varılamayacağını öteden beri seslendiriyoruz. Diyalog ve uzlaşmanın olmadığı yerde tarafların kendi yollarında yürüyeceklerini, bunun da gerginliklere yol açacağını yıllardan beri vurgulamaktayız. Diyalog ve uzlaşı amacını güttüğümüz için doğal gaz konusunda gerçekçi bir öneriyi 13 Temmuz 2019 tarihinden beri masada tutmaktayız. Sayın Borrell de artık bu konularda bilgili bir durumdadır. Kendisiyle yaptığımız yararlı telefon görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı ekibi ile kendi ekibi arasında başlayan verimli diyalog sürmektedir.”

“GERGİNLİKLERDEN, ZITLAŞMALARDAN, ÇATIŞMALARDAN UZAK DURMANIN YOLU DİYALOG VE SORUNLARI ÇÖZME İRADESİDİR”

“Gerginliklerden, zıtlaşmalardan ve herkesin zararına olacak çatışmalardan uzak durmanın yolu diyalog ve sorunları çözme iradesinin ortaya konmasıdır” diyen Akıncı, şunları da belirtti.

“Kıbrıs Türk tarafı olarak biz her vesile ile bunu ortaya koymuş bulunmaktayız. Sayın Borrell’in bölgenin önemli bir aktörü olan Türkiye’yi dışlama siyasetine karşı Türkiye’nin öneminin idrakini sergileyen kapsayıcı tavrının olumlu sonuç vermesini diliyorum. Gerek Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve gerekse Kıbrıs sorunu bağlamında Sayın Borrell ile BM zemininde ve AB gözetiminde her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.”