Akıncı'dan çağrı..."Bunlarda insanlık yok“ dedirtmeyelim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polisin asayiş kontrolleri sırasında tutuklanan, 5 yıldır kayıt dışı olarak ülkede kaldığı ortaya çıkan 3 yaşındaki çocuğun annesi Vietnam uyruklu Dong Thi May isimli kadının tutuklanması olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akıncı, mesajında şunları kaydetti:

"Sorunlar veya koşullar ne olursa olsun hiç bir ana üç yaşındaki yavrusundan; bir başka deyişle üç yaşındaki bir çocuk annesinden koparılamaz. Yasa,mevzuat, tüzük,yönetmelik her ne ise eksiğimiz elbirliğiyle derhal tamamlayalım. Sakın ola kimseye “ bunlarda insanlık yok “ dedirtmeyelim."