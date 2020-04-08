Akıncı'dan Johnson'a mesaj

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı , korona virüsten rahatsızlanıp hastahaneye kaldırılan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bugün İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerinin Johnson’a iletilmesini rica etti.

Başbakanın durumunun stabıl olduğunu duyuran Yüksek Komiser Lillie Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, mesajı ileteceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 17:22