Akıncı'dan Kaleburnu, Sipahi ve Yeni Erenköy'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kaleburnu, Sipahi ve Yeni Erenköy'ü ziyaret ederek yurttaşlarla biraraya geldi.



Dün Mesarya bölgesindeki Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı bugün de Karpaz bölgesindeydi.



Kaleburnu, Sipahi ve Yeni Erenköy’de yurttaşlarla sohbet etme fırsatı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, "Hem anlattık hem dinledik; hem de sorulara karşılık bilgi verdik. Her zaman ve her yerde yurttaşlarımızın sıcaklığı ve misafirperverliği hep aynı... Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.