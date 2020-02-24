Akıncı'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Van'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, Türkiye'nin acısını şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı taziye mesajı paylaştı.

Akıncı, mesajında “Meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Van’da yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar dilerken, yaslı ailelerin ve Türkiye’nin acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.