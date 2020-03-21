Akıncı'dan paylaşım..."İnsanlar bana ulaşmak zorunda kalmışsa...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah yaşanan süreci değerlendirdi.

Akıncı, şunları yazdı:

"Sabahın erken saatlerinde evlatlarının gailesi içinde tedirgin olan anneler ve babalar, başka telefonlar açılmadığı için, bana ulaşmak zorunda kalmışsa, bana ne yapmak düşerdi acaba?

Unutulmasın, ben Cumhurbaşkanı olabilirim ama daha önce bir insan ve ben de bir babayım. Gençleri ve ailelerini teskin ederek sürece yardımcı olmaya çalışmak kışkırtıcılık yapmaksa, varsın sıfatlarımıza bu da eklensin. Ben yine de, bu zor günleri el birliğiyle aşabilmemiz için dayanışma içinde olmamız gerektiğine olan inancımı koruyorum."

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2020, 20:16