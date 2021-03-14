Akıncı'dan sağlık çalışanlarına: "Onların özverili çalışmaları ile hayattayız"

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir yıldır yaşanmakta olunan zor salgın koşullarında dünya insanlığı gibi toplum olarak bizlerin de, “ hayatta ve ayakta kalma “ mücadelesi verdiğine dikkat çekerek hayatta kalabilmenin; sağlık alanında gerek bireysel, gerekse devlet olarak yapılacaklarla doğrudan ilişkili; ayakta kalabilmenin ise ekonomik tedbirleri zorunlu kıldığına dikkat çekti.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapan Akıncı, böylesi dönemlerde devletin zor durumda olan kesimlere yardım elini uzatabilmesi ve toplumsal dayanışma ruhunun gelişmesinin büyük önemi olduğunun kuşkusuz olduğunu vurguladı.

Akıncı: “.Ancak her durumda “her şeyin başı sağlık” deriz; çünkü hayatta kalmadan ayakta kalmak mümkün değil. Böylesi bir günde , 14 mart tıp bayramında doktorlarımıza ve sağlık alanında emek veren tüm çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Öncelikle onların özverili çalışmaları ile hayattayız, toplum olarak ayakta kalmayı da başaracağız.” dedi.