Akıncı'dan sağlık çalışanlarına: "Onların özverili çalışmaları ile hayattayız"

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir yıldır yaşanmakta olunan zor salgın koşullarında dünya insanlığı gibi toplum olarak bizlerin de, “ hayatta ve ayakta kalma “ mücadelesi verdiğine dikkat çekerek hayatta kalabilmenin; sağlık alanında gerek bireysel, gerekse devlet olarak yapılacaklarla doğrudan ilişkili; ayakta kalabilmenin ise ekonomik tedbirleri zorunlu kıldığına dikkat çekti.
Akıncı: “.Ancak her durumda “her şeyin başı sağlık” deriz; çünkü hayatta kalmadan ayakta kalmak mümkün değil. Böylesi bir günde , 14 mart tıp bayramında doktorlarımıza ve sağlık alanında emek veren tüm çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Öncelikle onların özverili çalışmaları ile hayattayız, toplum olarak ayakta kalmayı da başaracağız.” dedi.