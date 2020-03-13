Akıncı'dan siyasi partiler ile toplantı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs konusunda ülkedeki son durumu görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çağrısı üzerine saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Yenal Senin, DP Genel Başkanı adına Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 18:07