Akıncı'dan taziye mesajı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Yetkili’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Akıncı’nın mesajında şunları kaydetti:

“Lise ve ÖDTÜ yıllarımızdan arkadaşımız, dostumuz Burhan Yetkili’nin yaşama veda etmiş olmasından büyük üzüntü duydum. Benden sonra bir dönem Lefkoşa Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yetkili, 1970’li yılların sonundan itibaren başlattığımız kanalizasyon projesinde sadece bir müteahhit olarak değil, aynı zamanda iyi bir mühendis olarak da büyük katkıda bulunmuş birisiydi. Kendisine Allah’tan rahmet; sevgili eşi, çocukları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”