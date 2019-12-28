Akıncı'dan teşekkür

Bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Akıncı şunları yazdı:

"Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım; her doğum günü,hangi yaşta olursa olsun, her insan için özel bir gündür. Bugün de benim için öyle bir gündü. Sabahın erken saatlerinden itibaren gün boyunca sizlerden gelen mesajlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Tek tek cevaplamayı denedim ama sürdüremedim, kusura bakmayın. Tümünüze samimi duygularınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız... sevgiyle kalın..."

Bizler de Kıbrıs Genç TV ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın doğum gününü kutluyor, nice sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz