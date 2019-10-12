Akıncı'dan Türkiye'nin düzenlediği harekata ilişkin yorum

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Akıncı şunları dile getirdi:
"Bazen sessiz kalmak söyleyecek sözünüz olmadığından değildir. Bazen durumlar o kadar karmaşıktır ki, bazı kestirmecilerin kolaycılığında “Evet” ya da “ Hayır “la geçiştirilmesi mümkün değildir. Söyleyeceklerinizle durumu etkileme olanağını göremediğiniz durumlarda sessiz kalmak da gerekebilir. Ancak Türkiye’nin Suriye’deki son operasyonu konusunda sürekli üzerime geliniyor. Kimi görüşümü merak ettiğinden, ama bir çoğu da kendi politik amaçlarına malzeme yapmak telaşı ile sabırsızlanıyor. Bazı çok bilmişler de bu sessizlik üstüne komplo teorileri bile icat etmeye başladılar. Bu durumda ne düşündüğümü açıklamak kaçınılmaz oldu: Herşeyden önce içimizde Türkiye’nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmıyorum. Mesele “Türkiye’nin iyiliği nerededir?” sorusunun yanıtındadır. Bu sorunun gerçek muhatabı elbette Türkiye’de yaşayanlardır. Ama benim inancım Suriye topraklarının artık neredeyse 10. yılına girmekte olan savaşa doyduğu noktasındadır. On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bana göre Türkiye’nin mutlu ve huzurlu geleceği Türkü - Kürdü - Arabı ve Türkmeni ile tüm bölge halklarının dialog içinde inşa edecekleri bir düzenle mümkün olacaktır. Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde kendi sınırlarına sahip çıkabileceği ve Türkiye’nin de kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durumun yaratılması gerekiyor. Bunun için kanımca Türkiye ile Suriye arasında en erken zamanda ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin büyük yararı olacaktır. Bunun da ötesinde Türkiye’nin Mısır dahil diğer bölge ülkeleriyle bozulan ilişkilerinin de düzeldiğini görmek en büyük dileğimdir. AB ile kavgalı değil işbirliği içinde bir Türkiye herkes için daha iyi olacaktır. 1974 yılında 27 yaşındayken, Faşist Yunan Cuntasının neden olduğu Türkiye’nin askeri harekatında ben de her genç Kıbrıslı Türk gibi görev aldım. Lefkoşa’da Dereboyu’ndaki savaşta arkadaşlarım yanımda şehit düştüler; pek çoğumuz gibi ben de savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu nedenle savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemem. Türk- Kürt- Arap hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir."
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu yapılan savaş değil harekattır ve kürtlere karşı değil pyd pkk ypg ye karşıdır. Bunu kürtlere karşı yapılan bir harekat olarak gösteriyor c. Başkanınız. Faşist yunan diyor bir de TÜRKİYE topraklarında terör estirenlere faşist teröristler diyemiyor kürt diyor. Bir sorar mısınız kendisine kendi analarına bacılarına tecavüz eden, insan öldüren orayı Rum devleti yapmak isteyene faşist derken burada çocukları dağa kaldıran, insanlara ve dahi bebeklere bomba atan bir örgüte neden kürt diyip algı yaratıyor. Peki kürtler madem neden bu örgüt Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı sınır bölgelerine bomba atarak sözde savunucusu oldukları insanları öldürüyor. Geçiniz beyefendi geçiniz. Siz savaşmışsınız ama vatanını düşünen bir asker olamamışsınız siz Türk olamamışsınız. Burada sizden daha Türk Kürt kardeşlerimiz var bizim. Algı yaratmayınız bu kürt sorunu değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terör sorunudur. Terör emperyalist güçlerin beslediği bir olgudur ve her devletin olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kendini savunma ve milli sınır güvenliğini sağlama hakkı mevcuttur. Sizlere yazıklar olsun bile diyemiyorum. Zira birçoğunuz faşist dediğiniz Rum kesimine katılmak için can atıyorsunuz. Size söyleyebileceğim tek bir şey var. Benim devletimin askerini yıllar önce çektiğiniz kaos, verdiğimiz şehitler ve sizi beslediğimiz her an haram olsun.