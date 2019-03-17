Akıncı'dan YÖDAK Başkanı'na destek..."Ne kadar doğru bir tercih olduğu ortaya çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YÖDAK Başkanı Prof.Dr.Akile Büke ile ilgili yazılı açıklama yaparak, geçen zaman içerisinde ne kadar doğru bir tercih yaptıklarının anlaşıldığını ve Büke ile başlayan dönemde Kurulun yaptığı çalışmaları anlattı:

Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, akademik kariyeri başarılarla dolu, seçkin bir Kıbrıslı Türk bilim insanıdır. Sayın Büke’den önce YÖDAK’ın içine düşürüldüğü durum hem yüksek öğretim alanı hem de ülkemiz adına üzüntü vericiydi. Huzursuzluk ve uyumsuzluk içinde iş yapamaz hale gelen Kurul sekiz ay boyunca tek bir toplantı yapamamış, karar üretememişti.

Cumhurbaşkanı olarak YÖDAK Başkanlığına yeni bir isim belirlerken objektif ölçütlere bağlı kalarak, son derece titiz davrandım. Nitekim Prof. Dr. Akile Büke isminin ne kadar doğru bir tercih olduğu, aradan geçen iki yıllık sürede açıkça ortaya çıkmıştır.

Kurulun iki yılda, tümü Prof. Dr. Büke başkanlığında 110 toplantı gerçekleştirip, toplam 1300 karar alması, yoğun çalışma temposunun ve üretkenliğin en bariz göstergelerinden birisidir. Ayrıca katılımcı bir anlayışla akademi dünyamızın dahil edildiği çeşitli kurul, konsey, komisyon ve çalışma grupları oluşturularak alana dinamizm kazandırıldığı da herkesçe bilinmektedir. Yine üniversitelerin görüşlerinden yararlanılarak çok sayıda tüzük hayata geçirilmiştir.

YÖDAK’ın mevzuatından ve imkanlarından kaynaklanan çeşitli sorunlarına rağmen, bu kadar üretken olabilmesi elbette bir bütün olarak Kurulun başarısıdır. Kurula dinamizm kazandıran ve uyum getiren YÖDAK Başkanını ise ayrıca kutlamak gerekir.

Prof. Dr. Akile Büke, göreve getirdiğim tarihten önce yaşamını ve kariyerini Türkiye’de sürdürmekte olan bir insanımızdı. Kendisine görevi tevdi ettiğimde, yurduna hizmet etme onurunu geri çeviremeyeceğini belirterek, aile bütünlüğünden fedakarlık yapma pahasına ülkesinde hizmete başlamıştır.

Eşi ve okul çağındaki çocukları Türkiye’deki iş ve eğitim yaşamları nedeniyle kendisinden uzaktadır. Bu durumu dikkate alarak, kendisine en başından itibaren işinin gerektirdiği ağır temposu nedeniyle fırsat bulduğu oranda ailesinin yanına gitmesinin doğal olacağını belirttim. Nitekim ağırlıklı olarak görev yapmadığı resmi tatil günleriyle izin günlerini ailesinin yanında geçirmiştir. Bunu polemik konusuna dönüştürmeye çalışmak anlaşılmaz bir tutumdur ve vicdan ölçütlerinden yoksundur.

Bilindiği gibi YÖDAK Yasasına göre, YÖDAK Başkanı ve Üyeleri Cumhurbaşkanlığına karşı sorumludurlar. Prof. Dr. Akile Büke, üstün gayret ve başarı sergileyip, yasalara bağlı kalarak, tam bir bağımsızlık içinde görevini layıkıyla yapmaktadır. Başarısının artarak devam edeceğinden hiçbir kuşkum yoktur. Görevi boyunca mesai saati sınırlılığı içinde kalmayarak uzun saatler çalışmakta olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu vesileyle fedakarca hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim.

Yüksek öğretim alanında kaliteyi artırmak, bu ülkede bulunan tüm kişi ve kurumların ortak sorumluluğu olmalıdır. Bu amaç için yoğun çaba harcayan insanları desteklemek yerine hedef haline getirmeye çalışmak kabul edilebilecek bir durum değildir. Unutulmamalıdır ki kişilerin ve kurumların verimliliğini ölçmenin nesnel yolu, yaptıkları işlere ve ortaya çıkardıkları ürünlere bakmaktır."