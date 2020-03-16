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Akıncı, danışma kurulu oluşturdu

Akıncı, danışma kurulu oluşturdu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüs ile mücadeleye katkı koymak üzere bilimsel destek sağlayarak görüş ve  öneriler geliştirmek amacı ile danışma kurulu oluşturdu. 

Danışma kurulunda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Eski Bakanları Eşref Vaiz, Mustafa Arabacıoğlu, Gülsen Bozkurt, Filiz Besim ve eski Başhekimler Bülent Dizdarlı ve Ersan Berksel yer aldı.  

Sağlık sisteminin yönetim kadrolarında görev yapmış olan hekim ve yöneticilerin, uzmanlıkları ile birlikte ülkedeki sağlık sistemine ilişkin tecrübeleriyle Cumhurbaşkanı’na danışmanlık yapması ve korona virüs mücadelesine katkıda bulunması hedefleniyor.

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