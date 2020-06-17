Akıncı, Ersin Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Başbakan Ersin Tatar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek kamuoyunun da yakından takip ettiği güncel konulara ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar’a konulara ilişkin değerlendirmelerini de aktardı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akıncı, Başbakan ile görüşmesinde, hükümet tarafından 1 Temmuz’da öngörülen açılım süreciyle ilgili siyasi kararda, sağlık kurullarının bilimsel görüşlerinin dikkate alınmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Akıncı ile Tatar görüşmesi yaklaşık yarın saat sürdü. Başbakan Ersin Tatar, görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

TATAR

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı ile olağan görüşmeler çerçevesinde bir araya geldiklerini söyleyerek, ülke genelinde sorunları, pandeminin seyrini, açılma hazırlıklarını, hastane projelerini, Toplumsal Dayanışma 2. Paketi’nin detaylarını görüştüklerini belirtti.

Önemli olanın ülkedeki birlik ve beraberlik, huzur ve sağduyu olduğunu belirten Tatar, hükümetin çalışmalarına sorumluluk bilinci içinde devam ettiğini söyledi.

Tatar, pandemi dönemi yaşanırken ekonomik konulara da yoğunlaştıklarını, halkın refah ve esenliği ile KKTC’nin ekonomik olarak daha da güçlenmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Sivil toplum örgütleriyle yapılan değerlendirmeler ve yaptıkları önerilerin ikinci pakette değerlendirildiğini dile getiren Tatar, kamu çalışanlarının, emeklilerin, özel teşebbüste reel sektörde çalışanların ve işverenlerin duyarlılıklarını dikkate aldıktan sonra makro ekonomik dengelerin iyileşmesi için ülke ekonomisine katkısı olacak bir ekonomik hazırlık içinde olduklarını kaydetti.

“Görüşmede yaz aylarında bir rehavet olduğunu herkesin tedbirli davranması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Ülkede açılmalarla birlikte birtakım beklenmedik şeyler de olabilir” diyen Tatar, ülkede iki aydan beri vaka sayısını sıfır olduğunu anımsattı.

Açılmanın ülkeyi bir sonraki aşamaya taşıyacağını söyleyen Tatar, korona virüsün devam ettiğini, pek mutasyona uğrama olmadığını, ancak bazı uzmanların mutasyona uğradığını ve bir yumuşama olduğunu açıkladığını dile getirerek, virüsün etkisinin yoğunluklu olarak devam ettiğini, aşının henüz bulunmadığını belirtti.

Tatar, önümüzdeki süreci yönetirken kamuoyundaki hassasiyetin artırılması gerektiğini çünkü şu anda bir rehavet olduğunu kaydetti.

Rehavete kapılmamak, temkinli olmak gerektiğine işaret eden Tatar, maskeli ve sosyal mesafeye uyarak, büyük kalabalıklardan uzak durma anlayışının sürmesi gerektiğini söyledi. Tatar, Cumhurbaşkanı ile bu konuları da görüştüklerini kaydetti.

Başbakan Tatar, pandemi konusunda yakalanan başarıyı tüm dünyanın gördüğünü, İngiltere’de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda KKTC’nin başarısının ifade edildiğini ve tüm dünyada KKTC’nin adının duyurulduğunu söyledi.

Bu başarının devamı için aynı duyarlılığın sürmesi gerektiğini belirten Tatar, dün Bakanlar Kurulu’nda sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik de değerlendirme yapıldığını kaydetti.

Tatar, pandemi hastanesi dahil eksikliklerin giderilmesi için hükümetin gereken duyarlılığı gösterdiğini, bütçesini de ayırdığını dile getirdi.

Pandemi hastanesine yönelik bürokratik sıkıntılar bulunduğunu söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Planlama ve İnşaat Dairesi içinde yeterli kadro yoktur. Yeterli kadro olmadığı için yasaya göre dışarıdan alınan hizmetin de orada onaylanması ile ancak ihaleye çıkılabilir. Şimdi dışarıdan alınan hizmetin, bir mimarın yaptığı projenin Planlama ve İnşaat Dairesi içinde başka bir mimar tarafından imzalanıp imzalanmayacağı konusu var. Bu sıkıntının aşılması için ne gerekirse yapmamız gerektiğini Bakanlar Kurulu’nda da tartıştık. Gerekirse yasal düzenleme de yapılır ama bu meselenin çözülmesi gerektiği üzerinde ısrarla durulmuştur”

Sağlığa önem verdiklerini vurgulayan Tatar, cumhurbaşkanına pandemi hastanesi kazandırılması, Girne ve Güzelyurt’taki hastaneler için ihaleye çıkılması konularında sürdürülen gayretleri anlattıklarını belirtti.