Akıncı, Fransa’nın yeni Lefkoşa Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Fransa’nın yeni Lefkoşa Büyükelçisi Isabelle Dumont’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 12.30’da, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme öncesinde Kıbrıs konusunda gelinen durumla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Akıncı, görüşmede Dumont’a, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki pozisyonu ve Temmuz ayında BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunduğu hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulmasını da içeren önerinin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.