Akıncı: "Gelişme ve kalkınma planlı olmalı"

Alsancak Belediyesi’nin düzenlediği 5. Deniz Festivali’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelişmenin ve kalkınmanın planlı şekilde olması gerektiğini vurgulayarak, “Koruyarak gelişmeyi başarabilmemiz lazım. Gelişigüzel betonlaşma bize zarardan başka bir şey getirmedi” dedi.

Özellikle Girne bölgesinde bunun yoğun şekilde yaşandığını kaydeden Akıncı, “Bunun diğer bölgelere sirayet etmemesi için çok ciddi şekilde çalışmamız lazım” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin çevreyi kirletenlere kestiği cezaların yetersiz olduğunu, ceza miktarının çağ dışı kaldığını ifade eden Akıncı, “Halkımızın ceza görmesini isteyen biri değilim ama bir beldeyi temiz tutanlara karşı vicdan sorumluluğumuz vardır; kirleten cezasını ödemelidir, bunu da halk desteklemelidir” dedi.

“AMACIMIZ YAVRULARIMIZIN GELECEK BELİRSİZLİĞİNDEN KURTARILMASI”

Akıncı, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bir tek amacımız var… Bu amacımız; yavrularımızın, bizlerin yaşadığı gelecek belirsizliğinden kurtarılması ve bu adanın geleceğinin sağlam temellere oturtulmasıdır. Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar adada hak sahibi olduğunun uluslararası toplum açısından tescil ettirilmesidir” dedi.

Akıncı, “Bu topraklarda özgür insanlar olarak yaşamak istiyoruz. Kimsenin tahakkümü altına girmek istemeyiz o nedenle bize azınlık hakları öngören yaklaşımlara hiçbir zaman evet demedik bundan sonra da evet demeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“İŞİN BAŞI İNANMAK VE YAPILAN İŞTEN HEYECAN DUYMAKTIR”

Alsancak Belediyesi tarafından düzenlenen ve pazar gününe kadar sürecek 5. Deniz Festivali’nin açılışı dün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Mustafa Akıncı, açılışa eşi Meral Akıncı’yla birlikte katıldı.

Akıncı, festivale halk tarafından yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, bunun festivalin başarısının göstergesi olduğunu kaydetti, emek verenleri kutladı.

Bölgedeki trafik yoğunluğu ve yol sorunu nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu sorun sadece belediyenin değil; hükümetin ve hepimizin sorunu. El birliğiyle bu sorunun aşılması lazımdır” diye konuştu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in belediye başkanlığında önemli başarılara imza attığını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Kendisini tebrik ediyor ve bu heyecanını kaybetmemesini diliyorum. Bu heyecan sürdükçe, güzel işler olmaya devam eder. Bu işin başı inanmak ve yapılan işten heyecan duymaktır” şeklinde konuştu.

“DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİN KORUNMASI ÖNEMLİ”

Kıbrıs tarihinin çok zengin olduğunu ve adanın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, doğal ve tarihi güzelliklerin korunmasının öneminin altını çizdi.

Planlı gelişmenin gerekliliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

“Koruyarak gelişmeyi başarabilmemiz lazım. Gelişeceğiz, kalkınacağız ama planlı şekilde… Gelişigüzel betonlaşma bize zarardan başka bir şey getirmemiştir. Özellikle Girne bölgesinde bunu çok yoğun şekilde yaşadık. Bunun diğer bölgelere sirayet etmemesi için çok ciddi şekilde çalışmamız lazımdır.”

“ÇEVREYİ KİRLETENLERE BELEDİYELERİN KESTİĞİ CEZA MİKTARI CAYDIRICI DEĞİL”

“Turizm denince akla temizlik gelmelidir. Temizlik denince orada yerel yönetimin fonksiyonu da akla gelmelidir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çevreyi kirletenlere yerel yönetimlerin kestiği ceza miktarının yetersizliğine dikkat çekerek bunun caydırıcı olması için gerekli değişikliklerin yapılmasının zorunluluğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları belirtti:

“Çevre yasalarımız değişti. Tarihi çevreyle ilgili yasalarımız değişti ama belediyelerin çevreyi kirletenlere uygulayacağı ceza miktarı halen çağ dışı kaldı. İyi yapanı ödüllendirirken yanlış yapanı cezalandıracağız. Halkımızın ceza görmesini isteyen biri değilim ama bir beldeyi temiz tutanlara karşı vicdan sorumluluğumuz vardır; kirleten cezasını ödemelidir, bunu da halk desteklemelidir.”

Çevreyi temiz tutmanın turizmin yanı sıra bireylerin öz saygınlıkları açısından da öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın özel mülkiyetlerinde temizlikle ilgili gösterdiği duyarlılığı kamusal alanlarda da göstermesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının devamında Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Eylül ayında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya geleceğini ve onunla görüşüleceğini, Eylül sonunda New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le liderlerin ayrı ayrı görüşeceğini hatırlattı. Liderlerin BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmelerinin ardından muhtemelen 3’lü görüşme de olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununda yıllardır süren çıkmazı aşmak için tüm gücüyle uğraş verdiğini dile getirdi.

“AMACIMIZ GELECEK BELİRSİZLİĞİNDEN KURTULMAK”

ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE GÜVENLİK VURGUSU

“Bu topraklarda özgür insanlar olarak yaşamak istiyoruz. Kimsenin tahakkümü altına girmek istemeyiz o nedenle bize azınlık hakları öngören yaklaşımlara hiçbir zaman evet demedik bundan sonra da evet demeyeceğiz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğinin önemine de dikkat çekti.

Rum tarafının yetkilerin daha çok iki kurucu devlette toplanacağı desantralizasyon önerisinden de bahseden Cumhurbaşkanı Akıncı, esasen bunu öteden beri talep edenin Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirtti.

Geriye kalan az sayıdaki yetkilerde kararların nasıl alınacağının önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şöyle konuştu:

“Kararları birlikte almaya yanaşmıyorlar. Kıbrıs Türk halkının oy ve söz hakkının olmasını istemiyorlar. Böyle bir şey olamaz dolayısıyla ne tahakküm altına gireriz ne de siyasi eşitliğimizi ve kararlara etkin katılımımızı içermeyecek formüllere evet deriz.”

Her insan ve toplumun güvenlik içerisinde yaşama hakkı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Şunun altını çizmek istiyorum: Bu adada güvenliği sadece kendimiz için istemiyoruz. Bu adada yaşayan herkes için güvenlik içinde bir gelecek istiyoruz. Bunun yolları vardır; oturulur, konuşulur ve bulunur.”

“YETKİYİ KIBRIS TÜRK HALKINDAN ALDIM. HALKTAN ALDIĞIM YETKİYİ SONUNA KADAR KULLANMAKTA KARARLIYIM”

Kıbrıslı Türklerin eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini gözetecek bir çözüme ulaşmak için Kıbrıslı Türklerin oylarıyla göreve geldiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yetkiyi Kıbrıs Türk halkından aldım. Halktan aldığım yetkiyi sonuna kadar kullanmakta kararlıyım” dedi.

Adil, eşitlikçi ve kalıcı çözüm çabaları sürerken KKTC’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal açıdan kalkınıp gelişmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu bağlamda adımların ivedilikle atılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

“TEMEL UNSUR KKTC”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelecekte adı her ne olursa olsun bulunacak çözümün temel unsurlarından birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacağını dile getirdi.