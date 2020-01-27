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Akıncı, gençler ile biraraya geldi

Akıncı, gençler ile biraraya geldi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üniversiteli ve liseli gençlerin oluşturduğu Hüseyin Aran başkanlığındaki Bağımsız Gençlik Platformu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen kabulde, platform üyeleri, faaliyetleriyle ve dernekleşme çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Üniversiteli ve liseli gençlerin Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtlayan Akıncı, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal da hazır bulundu.

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