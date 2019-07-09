Akıncı,  “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi

Akıncı,  “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin Aran ve Hilmi Arıca başkanlığındaki gençler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, yeni kuracakları “Gençlik Platformu” ile ilgili bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın fikrini aldılar. 
Gençler güncel konularla ilgili  düşüncelerini de Akıncı’yla paylaştılar.

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