Akıncı: " Hellim konusunda 2015 yılında vardığımız mutabakatın sonuç aşamasına gelmesi sevindirici"

Avrupa Parlementosunun Kıbrıslı Türk üyesi Niyazi Kızılyürek 4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ofisinde ziyaret etti.

Ziyarette AP çalışmaları, Kıbrıs sorunu ve özellikle hellim konusundaki gelişmeleri değerlendirdirildi

Akıncı dönemin AB Komisyonu Başkanı Junker ve Rum lider Anastasiadis ile birlikte 2015 yılı Temmuz ayında vardıkları mutabakatın sonuç aşamasına gelmiş olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Son düzenlemeleri görmedi için, tüm ayrıntılar hakkında bilgisi olmadığını ancak gerçekleşenin çok önemli gelişme olduğunu ifade eden Akıncı şunları dile getirdi:

“Önemli gelişme, hellimin bir Kıbrıs ürünü olarak tescil edilmesi ve sadece Kıbrıs’ta ve bu toprakların üreticileri tarafından üretilecek olmasdır. Bunun sonrasında üreticilerimizin desteklenmesi, küçük baş hayvancılığın gelişmesi ve sağlık-hijyen koşullarının iyileştirilmesinin zorunluluğu vardır.”

Bu noktaya gelinmesinde yıllar içinde çeşitli kurum,ilgili odalar ve kişilerin katkılarının yanısıra Kızılyürek’in de Kıbrıs’lı bir AP üyesi olarak son aşamada bu sonucun alınmasındaki çabası olduğunu ifade eden Akıncı: “Türkçe’nin AB’nin resmi dilleri arasına alınması yönündeki uğraşlarının da devamını diliyorum’’ dedi