Akıncı: Hükümetten gelen rapor olması gereken nitelik ve ciddiyette değil

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, günlerdir talep ettiği ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili verileri içeren raporun kendisine iki buçuk sayfalık bir yazı olarak iletildiğini ve uzmanların ilk değerlendirmelerine göre bu raporun, olması gereken nitelik ve ciddiyette bir çalışma olmadığını açıkladı. Akıncı, “En azından Rum tarafının raporuna yakın içerikte bir raporun bizim tarafta da çoktan hazırlanabilmesi gerekirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yazılı açıklamasında, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Akıncı, içinden geçmekte olunan zor günleri dikkate alarak, siyasi polemiklerden uzak durmak için azami gayreti gösterdiğini, bununla birlikte iş başındaki hükümetin böylesi bir dönemde bile ortak akıl ve bilimsel temelde hareket etmekte güçlük çektiğini ve gereksiz siyasi inatlaşmaları tercih ettiğini üzülerek gözlemlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, günlerdir hükümetten talep ettikleri ve bir kitapçık halinde sunulacağı söylenen raporun, iki buçuk sayfadan oluşan ve adına “geçici” ibaresi ekledikleri bir yazı olduğunu bildirdi.

Akıncı, “Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre bu rapor maalesef olması gereken nitelik ve ciddiyette bir çalışma değildir. En azından Rum tarafının raporuna yakın içerikte bir rapor bizim tarafta da çoktan hazırlanabilmeliydi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle açıklamasına şöyle devam etti:

“Daha da vahimi, dün toplanan Sağlık Bakanlığı bilim kurulunda, davetli olarak katılan Sn. Dr. Bülent Dizdarlı ve Sn. Dr. Yeşim Örek’in de açıkladıkları gibi, alınan kararın tam tersi bir açıklamanın yapılmış olmasıdır. Kurul bazı koşullara bağlı olarak, güneye geçişlerin 1 Temmuz öncesinde de başlayabileceğini kararlaştırmış olmasına rağmen, Hükümet adına yapılan açıklamada bunun tam tersi ifade edilmiştir; bu durum karşısında Sn. Dr. Bülent Dizdarlı ve Sn. Dr. Yeşim Örek açıklama yapmak zorunda kalmışlardır.

Başından beri ‘Rotayı sağlık çizsin, siyaset onu izlesin’ derken ve bilime dayalı kararlar alınmasını savunurken, yaşanmakta olanlardan sadece toplumumuzun zarar göreceği aşikardır.

Kuşkusuz tedbiri elden bırakmayacağız, kontrollü ve aşamalı açılımlara gideceğiz, bunda tereddüt yok. Çünkü söz konusu olan hepimizin sağlığıdır. Bununla birlikte bilime ve sağlık kurullarına da saygı çerçevesinde hareket edeceğiz. Aksi durum dar siyaset anlayışının ve keyfiliğin dayatılması anlamını taşır ki bunu onaylamak mümkün değildir”