Akıncı, Hüseyin Uzunboylu’nun atamasını gerçekleştirdi Voice Of The Island Ekim 24, 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi tarafından Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’nun atamasını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’yu bugün makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YÖDAK’ın ülkenin önemli kurumları arasında yer aldığını belirterek görevinde Uzunboylu’ya başarılar diledi, kurul üyelerinin başkanla birlikte uyumlu çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Uzunboylu’nun eğitim alanındaki akademik birikiminden de yararlanarak kurumda yararlı hizmetler vermesini diledi. Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu da Cumhurbaşkanı’na atama konusunda gösterdiği güven için teşekkür ederek 25 yıllık akademik deneyim ve birikiminden de yararlanarak görev süresi boyunca YÖDAK’a yapıcı ve uyumlu bir şekilde katkı koymak için çaba harcayacağını söyledi.