Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı, New York temasları öncesi Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili inisiyatif üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi üyeleri, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm ve barış hedefine olan desteklerini belirttiler.

GÖRÜŞMEDE YER ALAN ÖRGÜTLER

Görüşmede, İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi, GÜÇ-SEN, KTTB, OPEC, New Cyprus Association, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, Left Wing, Workers Democracy, BASIN-SEN, Bicommunal Missing Person, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, Cypriots’ Voice, Belediye Emekçileri Sendikası temsilcilerinin yanı sıra, emekli siyasetçi, yazar ve sanatçılar da yer aldı.