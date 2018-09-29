AKINCI İLE GUTERRES NEW YORK’TA BM GENEL MERKEZİ’NDE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Kıbrıs saatiyle cumartesinin ilk saatlerinde 02.40’ta, New York saatiyle ise 19.40’ta başlayan ve 25 dakika süren görüşmeyle yarım asırlık Kıbrıs sorunu bir kez daha BM’nin üst düzeyde gündemine taşınmış oldu.

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde geçen yıl temmuz ayında düzenlenen Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasıyla kopan Kıbrıs müzakere sürecinin ardından Genel Sekreter Guterres Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesi BM Genel Merkez binasının 38’inci katında yer aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da katıldığı görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, KKTC New York Temsilciliği 2. Sekreteri Sertaç Güven de yer aldı.

Görüşmeye Guterres’in yanında geçici görevlendirdiği danışmanı Jane Holl Lute ve Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Özel Kalem Müdürü Maria Luiza Riberio Viotti ve Genel Sekreteryası’ndan diğer bürokratlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter Guterres’le görüşmesinin ardından ardından KKTC New York Temsilciliği’nde basın açıklaması yaptı.