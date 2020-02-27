Akıncı: "İmzama gelirse onaylayacağım"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğer Meclis kendi içinde yeterli çoğunlukla Anayasa paketini onaylar ve kendi imzasına gönderirse, Cumhurbaşkanı olarak bu peketi geciktirmeden onaylayacağını, bunun görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında Anayasa değişikliği ile ilgili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in katıldığı istişare toplantısı yapıldı.

Akıncı, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, yargı ile ilgili olarak bir Anayasa değişikliğinin uzun bir süredir gündemde olduğuna işaret ederek, bu konuda bir takım hazırlıklarla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığına geç intikal ettiğini ancak bu konuyla ilgili gelişmelerden haberleri olduğu andan itibaren gerek baş yargıç, gerek baş savcı, gerekse Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı’nın ziyaretine gelerek bu konuları kendisiyle konuştuğunu anlattı.

Akıncı, süreç içerisinde parti liderleriyle de yaptıkları görüşmelerde bu konunun da gündeme geldiğini ifade ederek, bütün bu temaslarında konuya ilişkin düşüncelerini muhataplarıyla açıklıkla konuştuğunu kaydetti.

Bugün gelişmelerin geldiği son aşamayla ilgili olarak Meclis Başkanı, Başbakan ve Yüksek Mahkeme Başkanlıyla görüştüklerini, onlara da süreçle ilgili düşüncelerini aktardığını ifade eden Akıncı, şöyle devam etti:

“Yargıyla ilgili bir ihtiyaç söz konusu ve artık aciliyet arzettiği anlaşılıyor. Gerek Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısı gerekse emekli yaşının ileriye çekilmesi -ki bu konu Başsavcılığı da kapsıyor. Bununla ilgili bir düzenleme ihtiyacından söz ediliyor. Bütün bu çalışma da bu çerçevede şekilleniyor.

Benim konunun içeriğinden bağımsız olarak ilk günden söylediğim bir şey var; 2014’te yerel seçimlerle birlikte halkın onayına sunulan bir Anayasa değişiklik paketinin akıbetini de hatırlayarak, o paketin Mecliste oybirliği ile geçmiş olmasına rağmen halktan ret oyu aldığını da unutmadan, seçim günü ile Anayasa referandumunun aynı güne getirilmesinin mahsurlu olacağını ben ilk günden itibaren tüm temas ettiğim kurum ve kuruluş başkanlarına kendi düşüncem olarak aktardım.

“ENDİŞEM VAR”

Gerçekten iki tane önemli olayın aynı gün yaşanması sıkıntılı oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi başlı başına çok önemli bir hadise, Anayasa değişikliği de çok önemli bir olay. O nedenle aynı güne bunların denk gelmesi sıkıntılı oluyor. Geçmişte de bunun örneği var.

Bunun yanında ‘niye sadece bu konu da başka konu değil’ diye tartışmalar tetiklenecek diye kaygılarım var. Niye yaş konusu gündeme getirildi diye kaygılarım var. Bunlar süreç içerisinde yaşanarak görülecek diye düşünüyorum ve örneğin geçici 10. Madde niye gündeme getirilmedi. Niye Başkanlık sistemini tartışmıyoruz. Niye şu konu niye bu konu diye tartışmaların olabileceğini ben öngörüyorum.

Bu tartışmaları ben yapacak değilim Cumhurbaşkanı olarak bunun altını çizmek istiyorum. Ancak toplumumuzda bu konular tartışılacak ve bir şekilde konuya muhatap kurumların da yıpranmasından endişe ederim.

Bütün bu endişe ve kaygılarımı ben bütün muhataplarıma bugün de bundan önceki temaslarımda da aktardırm.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, ancak, eğer Meclis kendi içinde yeterli çoğunlukla bunları onaylar ve kendi imzasına gönderirse, Meclisin iradesinin yerine gelmesi ve halkın onayına sunulması için bu değişiklik paketini geciktirmeden onaylayacağını, bunun görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bunun dışında seçimlerin artık 26 Nisan’da yapılacağının kesinleştiğini ifade eden Akıncı, o gün de bu Anayasa değişikliğinin halkın onayına sunulacağına göre, bu konuda “Evet” çıkması halinde bunları seçim sonuçlarından bağımsız olarak görevde olacağı 30 Nisan’a kadar onaylamasının da görevi ve sorumluluğu olacağını kaydetti.