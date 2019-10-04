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Akıncı, İngiliz Bakan ile biraraya geldi

Akıncı, İngiliz Bakan ile biraraya geldi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta temaslar yapmakta olan Birleşik Krallık Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Christopher  Pincher'le bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.00’de başlayan görüşmede, Akıncı’ya, Cumhurbaşkanı Özel Temsilci Erhan Erçin  ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik ediyor. 
Görüşme sonrasında Pincher’in açıklama yapması bekleniyor.  

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