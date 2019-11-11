Akıncı, İTÜ Kuzey Kıbrıs-TELSİM Future Lab’ın açılışına katıldı

İTÜ Kuzey Kıbrıs-TELSİM Future Lab’ın açılışı gerçekleşti.

Burada gerçekleştirdiği konuşmasının başında, dönemin Lefkoşa Türk Belediye Başkanı olarak Belediyeler Birliği Kurucu Başkanı sıfatıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin genel merkez olarak kullandığı binanın restorasyonunu gerçekleştirirken her daim aklında bölgedeki diğer binaların akıbetinin ne olacağı sorusunun olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İTÜ Kuzey Kıbrıs-TELSİM Future Lab’ın, tarihi çevre bilinciyle, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan İTÜ Kuzey Kıbrıs binasında hizmet verecek olmasından duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

“TEKNOLOJİ, SON 20 YILDA AKIL ALMAZ HIZLA İLERLEDİ”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenci olduğu yıllardaki teknolojik koşullara da konuşmasında değinen Cumhurbaşkanı, 0 ile 1 rakamlarının bir araya gelerek dijital devrime yol açacağını 1980’li yıllarda Amerikalı fütürist yazar Alvin Toffler’in kitaplarında okuduğunu anımsatarak, son 20 yılda dünyada yaşanan hızlı teknolojik ilerlemelere vurgu yaptı.

“BİLİM, BİLİŞİM, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR SANATLA BU İZOLASYONLAR KIRILABİLİR”

Yıllardır süren izole edilmişlik ve ambargoların, KKTC’nin en büyük problemi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, bilim, bilişim, teknoloji ve kültür sanatla bu izolasyonların kırılabileceğine vurgu yaptı. “Burada üretilecek olan yepyeni ve insanlığın hizmetine sunulacak bir fikir; hangi milletten, din ve ideolojiden olursa olsun herkes tarafından kucaklanabilecektir. Dolayısıyla ben buradan çıkacak olan fikirlerin sadece bizim sınırlarımızla sınırlı kalmayacağını ve dünyaya açılan yeni bir pencere olacağını değerlendiriyorum” diyen Cumhurbaşkanı, merkezin hayata geçmesinde emek koyanları tebrik ederek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının ardından inovasyon merkezi olarak hizmet verecek İTÜ Kuzey Kıbrıs-TELSİM Future Lab’ı ziyaret ederek bilgi aldı.