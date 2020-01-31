Akıncı, karne dağıtım törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gençlere ve çocuklara yatırım yapmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Gelecekte çok daha güzel, barış içinde, huzur içinde, yemyeşil, tertemiz bir ülkede yaşamalarını istiyoruz. Ama buna hep birlikte yardımcı olmamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Çatalköy İlkokulu’nu ziyaret ederek, karne dağıtım törenine katıldı, öğrencilere, tatilde okumaları için, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı ve çocukların çevreye karşı sorumluluklarının anlatıldığı “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda Okul Müdürü Uğur Çınar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Okul bahçesinde tören için toplanan öğrencilere konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin bugün karne aldığını belirterek, “Hepiniz heyecanlısınız, biliyorum karneleriniz çok iyi, hepinizi tebrik ediyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce, çocuklara haklarını anlatan “Haklarımı Biliyorum” kitabını öğrencilere dağıttığını anımsatan Akıncı, şimdi de, yine Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve çocuklara, çevreye karşı sorumluluklarını hatırlatan “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı armağan olarak getirdiklerini söyledi.

Kitapta önemli bilgiler olduğunu, iklim değişikliğiyle ilgili neler yapılması gerektiğinin anlatıldığını ifade eden Akıncı, “Dünyamızı nasıl koruyabiliriz, yurdumuzu, bu güzel adamızı, güzel kasabamızı nasıl koruyabiliriz, nasıl temiz tutabiliriz; hep bunları anlatıyor. Karnelerinizle beraber bu kitabı da alacaksınız. Tatil günlerinde bunu da okursunuz, çok kolay okunan bir kitap, içerisinde çok güzel şeyler var. Hepiniz mutlaka okuyunuz” dedi.

Çocukları çok sevdiklerini belirten Akıncı, “Sizleri hepimiz çok seviyoruz. Gelecekte çok daha güzel, barış içinde, huzur içinde, yemyeşil, tertemiz bir ülkede yaşamanızı istiyoruz. Ama buna hep birlikte yardımcı olmamız lazım. Sizler de burada öğrendiklerinizi uygularsanız geleceğimiz daha güzel olacak” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETMENLERE İYİ TATİL GEÇİRMELERİNİ DİLEDİ

Öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini dileyen Akıncı, törenin ardından bir sınıfa girerek, öğrencilerle sohbet etti, eşi Meral Akıncı ile birlikte “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz de, çocuklara iklim değişikliği ve bunun neden olduğu doğal afetlerle ilgili bilgi verdi. Gündüz, dağıtılan kitapta, çevre farkındalığıyla ilgili çocukların neler yapabileceğinin anlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, karne dağıtımının ardından, öğretmenlerle de bir araya gelerek, iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Gençlere ve çocuklara yatırım yapmaya büyük önem verdiklerini belirten Akıncı, öğretmenlerin de katkısı ile geleceğin daha güzel olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Çatalköy İlkokulu’nu ziyaretinde Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik de eşlik etti.