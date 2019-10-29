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Akıncı, kazada hayatını kaybeden pilotlar için taziye mesajı yayımladı

Akıncı, kazada hayatını kaybeden pilotlar için taziye mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Geçitkale Havaalanı'nda düşen Hava Sporları Federasyonu'na ait eğitim uçağında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şunları kaydetti:

 "Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu beklenmedik kazada hayatını yitiren gençlere Tanrı’dan rahmet, kederli aileler ve sevenleri ile toplumumuza başsağlığı dilerim."

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