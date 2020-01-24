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Akıncı, Kıbrıs Düşünce Platformu’nun toplantısına katıldı

Akıncı, Kıbrıs Düşünce Platformu’nun toplantısına katıldı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesindeki Kıbrıs Düşünce Platformu’nun aylık olağan sohbet toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de Vuni Palace Otel’de yer alan toplantı, Kıbrıs İlim Üniversitesi Genel Sekreteri ve Kıbrıs Düşünce Platformu Başkanı Şükrü Çankaya’nın sunuş konuşması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, katılımcılara, Kıbrıs sorununda özellikle Berlin buluşmasından sonra ortaya çıkan durum hakkında bilgi vererek, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Onursal Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katıldı.

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