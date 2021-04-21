Akıncı, Kıbrıs Genç Tv'de gündemi değerlendirdi: "Federasyon zaten Kıbrıslı Türklerin ve Türkiyenin tezidir"

4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin sistemli bir şekilde yargıya yönelik yıpratma kampanyası başlattığını belirterek, "Tüm bunlar olurken, Cenevre'de ‘Kıbrıs’ta iki devlet var, bu egemenliğini tanıyın’ nasıl diyeceksiniz?" diye sordu.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu “Er Meydanı” adlı programa konuk oldu.

Akıncı yapılan müdahalelerin sınırlı olmadığını belirtii ve ilerisi için uyardı .

Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursu kararıyla birlikte Türkiye’den gelen açıklamaları eleştiren Mustafa Akıncı, tüm yapılanlara çok daha fazla refleks göstermek gerektiğini vurguladı ve "Yargı son noktadır" dedi.

Kıbrıs müzakerelerine değinen Akıncı Federasyondan başka çözüm şeklinin kabul görmeyeceğini belirterek "Federasyon zaten Kıbrıslı Türklerin ve Türkiyenin tezidir" dedi.

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