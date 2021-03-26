Akıncı, Kıbrıs Genç TV yayınında

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4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Genç Tv ekranlarında Bugüne Dair programına Skype bağlantısı ile katılarak Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Akıncı, seçim sonrası bir yayına çıkmamış olmamasına rağmen önemli konularda zaman zaman açıklamalar yaparak görüşlerini dile getirdiğini dile getirdi.

Hellimle ilgili gelişmeleri değerlendiren Akıncı, Junker ile yaptığı temaslar sonucunda bir metin ortaya çıktığını şimdiki durumda da bu metne bağlı kalmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konuyla ilgili Sanayi Odası ve Sanayi Odası başta olmak üzere bir çok kişi ve kurumun da emeğinin olduğunu ifade eden Akıncı, ortaya çıkan durumun “Hellim” adında bir ürünün sadece Kıbrıs’a ait olduğu kararını getirdiğini söyledi.

Konuyla ilgili politik bir engel ile karşılaşılmamasını umduğunu vurgulayan Akıncı, üreticiler için çok önemli bir gelişme olduğunu, özellikle küçükbaş hayvancıların sütü arttırma ve hijyenik koşulların arttırılması adına bu vesileyle adımlar atılacağına inandığını söyledi.

“Eğer siz Federal çözümden vazgeçerseniz, bugün hellim ile ilgili size tanınan bu hakkı nereye koyacaksınız?” diye soran Akıncı, bu durumun ada üzerindeki doğal gaz alanında da yaşanabileceğini kaydetti.

AB LİDERLER ZİRVESİ

AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi taslağı ile ilgili soruları yanıtlayan Akıncı, Borrel’in 16 sayfalık rapor hazırladığını ve alınan kararın bu raporun üzerine inşa edilen noktalar olduğunu belirtti.

Bugün gelinen noktada gözlerin Haziran’a çevrildiğini ve Türkiye’nin atacağı adımlara göre AB’nin de adımlar atacağının görüldüğünü söyleyen Akıncı, işbirliği olanaklarının arttırılması mesajı verildiğini, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki son dönemdeki ılımlı tutumunun bu mesajın verilmesinde etkili olduğunu kaydetti.

CENEVRE’DE YAPILACAK OLAN KONFERANS

Ortada AB’yi de ilgilendiren bir durum olduğu için Cenevre’de yer almak istediğini ifade eden Akıncı, elbetteki konunun asli tarafı olmadığını, bir önceki Cenevre toplantısında da gözlemci olarak başka bir masada olduğunu söyledi.

Önemli olanın söylemden öte eylemler olduğunu ve masada ortaya konan tavırlar olduğunu vurgulayan Akıncı, kendisinin çözümün federal sistemle olması konusunda görüşlerinin bilindiğini, bu görüşleri nedeni ile de seçimde kendisine karşı bir cephe oluşturulduğunu belirtti.

Mustafa Akıncı, Cenevre’de oluşacak masada Türkiye dışında federal çözüm konusunda hem fikir olunan bir tavır olduğunu savunan Akıncı, federasyonun iki devletten oluşan yapısıyla en gerçekçi çözüm olduğunu dile getirdi.

Tanınma ile ilgili görüşlerini dile getiren Akıncı: “Sizi Türkiye’nin bile tanımayı başaramadığı bir ortamda sizi kim tanıyacak? Üstelik Türkiye’nin bugün sizi tanıma gibi izlediği bir siyaseti de yoktur” dedi.

Crans Montana’dan sonra gelişen siyasetlere bakıldığında “Federasyonu ortadan kaldıralım – BM parametrelerini çöpe atalım” siyaseti güdüldüğünü ifade eden Akıncı, sorunun BM parametrelerinde olmadığını, sorunun Rum Liderin Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği kabul etmemesi ve geçmişte kazanılan hakları inkar etmesi durumu olduğunu kaydetti.

Akıncı: “Ancak yapılan bu tavırlar ve söylemler Rum Liderin kendini daha da rahat hissetmesini sağlıyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 11:10