Akıncı: “Kıbrıs Genç Tv’nin Kıbrıs Türk halkı için apayrı bir yeri var”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi telefonla arayarak Kıbrıs Genç Tv’nin yeni yaşını kutladı.

Akıncı, Birinci’ye Kıbrıs Genç Tv’nin Kıbrıs Türk halkı için apayrı bir yeri olduğunu ifade ederken, çok önemli bir demokrasi aracı olarak anlamlı katkılar koyduğunu dile getirdi.

Genç Tv’ye daha nice başarılı yıllar temenni eden Akıncı, çalışanları da emeklerinden dolayı kutladı.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya nazik kutlamasından dolayı teşekkür ederken, Kıbrıs Genç Tv’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkından aldığı güç ile Halkın Televizyonu olma çizgisini sürdüreceğini belirtti.