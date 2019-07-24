Akıncı, KKTC’de faaliyet gösteren GSM operatörleri’nin üst düzey yöneticileri ile görüştü

Cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmesine imkân sağlayacak uygulamanın 11 Temmuz tarihinde hayata geçmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün KKTC’de faaliyet gösteren GSM operatörleri Telsim Vodafone ve KKTCELL’in üst düzey yöneticilerini önce ayrı ayrı, ardından birlikte kabul ederek görüştü.

Kabulde, cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmeye başlamasının ardından elde edilen istatistiki veriler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla paylaşıldı, karşılıklı kullanımın daha da yaygınlaşmasına olanak sağlayacak adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmelerde ayrıca, konuşma ücretlerinin daha makul hale getirilebilmesi için toptan fiyatlarda yapılmış olan vergi indiriminin, perakende fiyatlarda da yapılmasıyla ilgili, hükümetle gerekli istişare ve takibin yapılmasının önemi hususunda mutabık kalındı.

Gerçekleşen toplantıda, mobil telefonlardaki data hizmetinin, adanın her iki yanında kullanılabilmesine imkan sağlayacak uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili olarak Güney Kıbrıs’la birlikte atılması gereken adımların önemine de dikkat çekildi.

Görüşmede GSM operatörleri yöneticileri, cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilir duruma gelmesinin, iki toplumun yakınlaşması açısından 2003 yılında kapıların açılmasından sonraki en önemli başarı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bu konudaki ısrarlı ve istikrarlı çabasından dolayı teşekkür ettiler. Cumhurbaşkanı Akıncı ise, GSM operatörlerine tüm süreç boyunca gösterdikleri gayret ve iş birliği nedeniyle takdir duygularını iletti.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’yle Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da hazır bulundu.