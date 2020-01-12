banner22

Akıncı, köy ziyaretlerine devam ediyor

Akıncı, köy ziyaretlerine devam ediyor
banner30

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Şirinevler, Göçeri, Pınarbaşı, Hisarköy, Alemdağ ve Akçiçek'te yurttaşlarla buluşarak Kıbrıs sorunu ve iç konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünkü ziyaretlerinde köy muhtarları ve köy sakinlerinin samimi konukseverliği ile karşılanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sohbetler çerçevesinde yurttaşların bölgeleriyle ilgili sorunlarını da dinledi. 
Cumhurbaşkanı, Girne bölgesindeki köy ziyaretlerine bugün de devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Eski Cumhurbaşkanları, Denktaş'ı anlattı
Eski Cumhurbaşkanları, Denktaş'ı anlattı
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿