Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı yönetim kurulunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bülent Çıraklı başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Bülent Çıraklı, 23-24 Eylül 2019 tarihinde, 42 ülkeden 250 katılımcıyla Girne’de gerçekleşen “Dostlar Grubu Toplantısı” ve Aralık ayında Cenevre’de gerçekleşecek olan Kızılay-Kızılhaç Federasyonu toplantısı hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 45’inci yılında Lefkoşa Müzik Derneği’yle birlikte düzenleyeceği Türk Müziği Konseri’ne davet edildi. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı yönetim kurulu üyeleri Hülya Özüahmet ve Fatoş Cambazoğlu da hazır bulundu.