Akıncı, Meclis'i bilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgi vermek üzere toplantıya çağırdığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.20’de toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’ne saat 09.45’de gelen Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay karşıladı.
Basına kapalı olan toplantı öncesinde basına açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 12 Şubat’ta Kıbrıs sorunu gündemiyle Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmiş ve bakanları son gelişmeler konusunda bilgilendirmişti.
Akıncı, 26 Şubat’ta Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le görüşecek.