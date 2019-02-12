Akıncı, Meclis’i Kıbrıs konusunda bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a gönderdiği yazıyla Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Akıncı, Meclis’i, 19 Şubat Salı günü saat 10.00’da, Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili bilgilendirecek.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 14.00’te ise, Bakanlar Kurulu’na Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili bilgi verecek.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis 26 Şubat Salı günü gayrıresmi görüşmede ise biraraya gelecek.
BRT