Akıncı mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün hayatını kaybeden Zehra Kebapçıoğlu, İsmail Kemal ve Sevil Görgüner için mesaj yayımladı, ölenlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya sayfasından yayımladığı mesajda, Göçmenköy ve Lefkoşa’nın simge isimlerinden “Zehraba” olarak bilinen Zehra Kebapçıoğlu’nu belediye başkanlığı döneminden tanıdığını ve eksilmeyen karşılıklı sevgiyle bugünlere geldiklerini kaydetti.

Bugünkü üzücü haberlerin bununla sınırlı olmadığını belirten Akıncı, değerli akademisyen İsmail Kemal ile Lefkoşa’nın sevilen simalarından, emekli öğretmen Sevil Görgüner’in vefat haberinin de ulaştığını ifade etti ve tümüne Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.