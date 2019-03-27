Akıncı, mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkan Aziz’in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:



"Lefkoşa Genel Hastahanesi ilk Kıbrıslı Türk başhemşiresi Türkan Aziz’in vefatından büyük üzüntü duydum. Sağlık alanında özverili çalışmaları ve zor koşullarda toplumsal mücadeleye yaptığı katkıları ile her zaman saygı ile anılacak olan Türkan Aziz’e Tanrı’dan rahmet, yakınlarına ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim."



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa Genel Hastanesi’nin ilk Kıbrıslı Türk başhemşiresi Türkan Aziz’i 2017 yılında Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki evinde ziyaret ederek, sağlık alanında örnek oluşturan çalışmaları ve en zor koşullarda toplumsal mücadeleye katkılarından dolayı vefa plaketi sunmuştu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Aziz’e, Kıbrıs Türkü’nün vefa duygusunu göstermek için gerçekleştirdikleri ziyaretle, tüm halkın duygularına tercüman olduğunu belirterek, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde başhemşirelik yapan ilk Kıbrıslı Türk olan Aziz’in sağlık alanında sayısız hizmet verdiğine işaret etmişti.