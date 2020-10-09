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Akıncı'nın söylemlerine ilişkin Büyükelçilik'ten açıklama

Akıncı'nın söylemlerine ilişkin Büyükelçilik'ten açıklama
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı'nın bir televizyon kanalında yapmış olduğu beyanatlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"
Tv2020 Kanalında bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı’nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk’ünün canını da malını da korumakta kararlıdır.

Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olması iyi niyetten uzaktır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 19:53
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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 2 gün Önce

Hadi yaw,biz de inandıydık.....:-)

Kıbrıslı
Kıbrıslı - 2 gün Önce

Akıncı'nın kim olduğunu nasıl bir insan olduğunu biz gayet iyi biliriz,siz daha öğrenememişsiniz yazık..AKINCI yalan söylemez,söylemeye de ihtiyacı yoktur....

Vatandaş
Vatandaş - 2 gün Önce

Hadi yaw,biz de inandıydık.....:-)

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