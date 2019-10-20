Akıncı, Paluze Günü etkinliğine katıldı

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğinde, Bağlıköy 6. Geleneksel Paluze Günü düzenlendi. Sabah saatlerinde Lefkoşa Maratonu’na katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, öğle saatlerinde ise Paluze Günü etkinliğine katılarak, halkla bir araya geldi.

Paluze Günü’nde stant açan esnaftan alışveriş yapan Cumhurbaşkanı, köy kahvesinde, yurttaşla birlikte kahve içerek sohbet etti, bölge halkının sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Bağlıköy’de büyük ilgi ve sevgi gösteren esnaf, yurttaş ve turistler, Cumhurbaşkanı’yla hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı.