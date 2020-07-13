Akıncı, Polisten izahat istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul ederek kendisinden Yayla’da mültecilere ateş açılması olayı ve iki Afrika kökenli kadının polis şiddetine maruz kaldığı iddialarına ilişkin izahat istedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, görevine kısa bir süre önce başlayan Polis Genel Müdürü’nün hukuk eğitimi de almış birisi olduğunu anımsatarak, görevi süresince polis teşkilatının temel insan haklarına ve hukuki çerçeveye uygun hareket etmesi için her türlü önlemi almasının önemini vurguladı.

Polisin bir yandan suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, aynı anda görevin gerektirdiği yetki ve sorumlulukların evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde kullanılmasının kamuoyunun güven ve desteğini kazanmak için gerekli olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu amaçla yeni Genel Müdürden hizmet içi eğitim konusuna büyük önem vermesini istedi.

Mültecilere yaklaşım konusunda uluslararası normlara ve insan hakları ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, ateş açma olayının daha kötü sonuçlar doğurmamasını bir şans olarak niteledi ve bundan böyle benzeri olaylarda daha dikkatli hareket edilmesi konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanının izahat istediği konularda ayrıntılı bilgiler aktaran Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, her iki konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılması için talimat verdiğini açıklayarak, soruşturmaların sonuçlarını Cumhurbaşkanına da ileteceklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 13:52