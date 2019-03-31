Akıncı, sel felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aşırı yağışlar sonucu oluşan selin zarar verdiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Kanlıköy’den gelen ve Hastane çemberi ile Ortaköy’den geçen dere yatağı ile Haspolat ve Taşkent’i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, evleri selden zarar gören vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı’na Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır ve Haspolat Muhtarı Asım Egemen yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak, bugünün günah keçisi yaratma günü değil, yaraları sarma günü olduğunu belirterek, “Yaralar sarıldıktan sonra ilk iş gerekli planlamaları yaparak, tedbirleri almak olmalı. Şimdi yara sarma günüdür, ama yarın bu yaraların tekrardan açılmaması için gerekli planlamaları yapma günü olmalı” dedi.

İnsan eliyle yapılan yanlışların, insan eliyle düzetilmesi ve bir yerden başlanması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, arka arkaya ciddi sıkıntılar yaşandığına ve gazetelerde sürekli, “KKTC yağmura teslim oldu” gibi manşetler atıldığına işaret ederek, “Teslim olmak bize yakışmaz. Bunlarla baş edememek bize yakışmaz. Biz gelip yerinde bakıyoruz, sonuçlarını görüyoruz ve değerlendiriyoruz ama nedenleri üzerinde kafa yormak, yaşananların tekrarını önlemek, insan eliyle yapılan yanlışları yine insan eliyle düzeltmek gerekir” diye konuştu.

HASPOLAT’I ZİYARET

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Haspolat’ı ziyaretinde, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Haspolat Muhtarı Asım Egemen, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Haspolat’ta yaptığı açıklamada, doğa olaylarının iki türlü değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bazı olaylar vardır ki en ileri ülkelerde bile baş etmek çok zor olur” dedi. Buna örnek olarak, tsunami felaketini yaşayan Japonya ve ABD’nin çok ileri ülkeler olmasına rağmen bununla baş etmekte çok zorlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ama öyle olaylar da vardır ki o kategoriye girmez; çok şiddetli bir yağmur olabilir, debisi yüksek gelen bir dere olabilir, insanın bu durumlarla baş etmesi mümkündür. Yeter ki insan eliyle bir takım yanlışlar yapılmasın” dedi.

“İNSAN ELİYLE YAPILAN YANLIŞLAR YİNE İNSAN ELİYLE DÜZELTİLMELİ”

Bu anlamda birkaç seferdir arka arkaya ciddi sıkıntılar yaşandığına ve gazetelerde sürekli, “KKTC yağmura teslim oldu” gibi manşetler atıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Teslim olmak bize yakışmaz. Bunlarla baş edememek bize yakışmaz. Biz gelip yerinde bakıyoruz, sonuçlarını görüyoruz ve değerlendiriyoruz ama nedenleri üzerinde kafa yormak, insan eliyle yapılan yanlışları yine insan eliyle düzeltmek lazım” diye konuştu.

“YÜZYILLAR İÇİNDE OLUŞAN DOĞAYA SAYGI GÖSTERMEK GEREKİR Kİ ONDAN ZARAR GÖRMEYELİM”

Dağlar, ormanlar ve derelerin çok uzun yıllar boyunca oluştuğunu ve doğal akışları bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dağlardan gelen su dereler kanalıyla denize ulaşmaktadır. Eğer bunların önüne insan eliyle barikatlar kurarsanız o zaman bu insan eliyle yapılanlara, gelen su zarar vererek yine yolunu bulur ve geçer. Yollardan akar geçer, evlerin içinden akar geçer, bir yolunu bulur geçer ve gider. Bunları söylerken kastım şudur; yüzyıllar içinde oluşan doğaya saygı göstermek gerekir ki onun zararını görmeyelim” dedi.

“YILLAR İÇERİSİNDE YAPILMIŞ HATALARIMIZIN GETİRDİĞİ SONUÇLAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu aşamadan sonra çok şey yapılabileceğine değinerek, koruyucu hekimliği örnek gösterdi ve hasta olmadan alınan önlemlere işaret etti. “Bizim şehirlerimiz, köylerimiz, kasabalarımız maalesef hasta; yaşananlar yıllar içerisinde yapılmış hataların sonuçlarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“BUGÜN GÜNAH KEÇİSİ YARATMA GÜNÜ DEĞİL”

“Bugün günah keçisi yaratma günü değil, bugünün yöneticileri yaşananların suçluları değil ama yıllar içinde birike birike, coğrafyamızın her zerresini ranta dönüştürme kavgası yapa yapa, dereleri, dağları, taşları, ormanları inşaatlarla doldura doldura bugünleri yarattık. Demek ki yapılan hatalara dönüp bakmalı ve bunları düzeltmenin yollarını bulmalıyız. Derelere karşı işlenen hataları düzletmemiz lazım ki bundan sonra bu tür felaketler yaşanmasın. Bu hatalar yıllar içinde yapıldı, bir günde düzelmez biliyorum ama bir yerden başlamak lazım. İşte bugün gördük; Haspolat dünden beri sular altında kaldı, bereket versin evlerde çok büyük zarar oluşmadı. Burada gördüklerimden ve vatandaşlardan dinlediklerimden, muhtarlığın ve belediyemizin üstün gayretlerinin önleyici olduğunu anlıyoruz. Yaptıkları çalışmalar nedeniyle hem Muhtara hem Belediye Başkanı’na teşekkür ediyorum. Muhtarlığa ve belediye çalışanlarına da takdirlerimi sunmak istiyorum, dünden beri çalışıyorlar.”

Bundan sonra bu tür felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, yaklaşık dört ay kadar önce dört gencin sel sularında hayatını kaybettiğini anımsatarak, “Bu kez böyle bir olay yaşanmadı. Yaşanabilirdi de, arabaların sürüklendiğini gördük. Dolayısıyla gerekli düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak, bu yaralar sarıldıktan sonra ilk iş olmalı. Şimdi yara sarma gündür ama yarın bu yaraların tekrardan açılmaması için gerekli planlamaları yapma günü olması lazım” diye konuştu.

“FELAKETE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN GEREKEN ADIMLARIN İVEDİLİKLE ATILMASI GEREKİYOR”

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bölgeye ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, son 36 saattir, tüm ekipleri ile Haspolat ve sorun yaşayan bölgelerde yardımcı olmaya gayret ettiklerini anlattı.

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi önemli olan doğru önlemleri başında alabilmek” diyen Harmancı, yaklaşık dört ay önce, olası tehlikeyi görüp Kanlıdere ile bağlantılı kanal açtıklarını anımsatarak, o kanalı açmasalardı Haspolat’ta felaketin boyutların daha büyük olabileceğini söyledi.

Harmancı, “Haspolat çarpık kentleşmeyi, Kaymakamlık’tan Belediye’ye geçiş sırasındaki olumsuzlukları misliyle yaşıyor. Üniversitenin yaratmış olduğu bir değer ama biz o değerin yapılaşma kısmını ilk başta doğru kurgulamamışız, ortaya çıkan bu. Devletle birlikte, bunun felakete dönüşmemesi için gereken adımların ivedilikle atılması gerekiyor. Kamulaştırma gereken yerlerde ciddi şekilde devletin ağırlığını yanımızda hissetmemiz ve bu kamulaştırmaların yapılarak suyun insanları tehdit etmeyecek ama suyun zevkini çıkarabilecekleri bir noktaya taşımamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşlerine bugün yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

“CUMHURBAŞKANI’NIN ZİYARETİ MORAL VERDİ”

Haspolat Muhtarı Asım Egemen de, “Haspolat halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’ya, eşleri Meral Akıncı’ya, Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi. Haspolat’ın çok kötü bir gün geçirdiğini belirten Muhtar Asım Egemen, Cumhurbaşkanının ziyaretinin kendilerine moral verdiğini dile getirdi.

HASPOLAT KAVŞAĞINDA İNCELEME

Cumhurbaşkanı Akıncı, Haspolat’ın ardından, Haspolat kavşağı ile Haspolat kavşağından Ercan’a giden ve kapatılan yolun yeniden trafiğe açılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Buradaki çalışmalarla ilgili Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

TAŞKENT’TE ZARAR GÖREN EVLERİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte daha sonra, Taşkent’i ziyaret ederek evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Taşkent ziyaretinde eşlik ederek, bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle çatılarından su giren ve büyük zarara uğrayan bazı evlerin içini de ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. Akıncı, genellikle şehit ailelerinin yaşadığı Taşkent’te bazı evlerin ciddi zarar görmüş olduğunu belirterek yarın Kaymakamlık’ın yerinde zarar tespitinde bulunacağını öğrendiğini ve bu yurttaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, devletin muhtarlık, belediye, kaymakamlık, hükümet ve cumhurbaşkanlığı olarak tüm kurumlarıyla zarar gören yurttaşlarının yanında olacağını belirtti.