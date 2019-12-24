Akıncı, Siligu Dayanışma Derneği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Siligu Dayanışma Derneği Başkanı Ümral Volkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Saat 10’00’da, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Siligu Dayanışma Derneği Başkanı Ümral Volkan ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, Siligu Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Süleyman Mert, Hüseyin Şahali, Cemil Akacan, Turgut Eğitmen ve Alkan Doktoroğlu hazır bulundu.