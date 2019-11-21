Akıncı, siyasi partilerin Başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantıya, Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP'yi temsilen Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Özel Temsilci Erhan Erçin ve Sözcü Barış Burcu da hazır bulundu.